SOLARO – In occasione della notte di Halloween, il settore Tempo Libero del Comune di Solaro organizza uno spaventoso spettacolo teatrale per bambini dai cinque anni in su con festeggiamento finale a base di dolcetti per tutti. Ci saranno anche i volontari del

comitato di quartiere San Pietro Carlo Porta con la macchina dello zucchero filato. L’evento si terrà giovedì 31 ottobre alle 20.30 nella sala polifunzionale di via San Francesco. Il titolo della rappresentazione è “Luna racconta…nella notte di Samhain”, con Elisa Salvini nel ruolo della strega Luna e Martina Mosconi nel ruolo del gatto Salem.

La proposta dello spettacolo è molto particolare. Per i celti il 31 ottobre è Samhain, la notte degli spiriti; quando il velo fra i mondi si assottiglia e la comunicazione fra noi e le anime dei morti diventa più facile. La strega Luna, durante questo particolare mese autunnale, illuminerà il vostro cammino narrando storie da brividi. I racconti, accompagnati dalle lugubri note della fisarmonica del gatto Salem, parleranno delle origini di Halloween, di scheletri, zucche, streghe e tanto altro ancora. Albi illustrati pieni di mostri colorati, ragni e fantasmi dispettosi. Siete bambini coraggiosi? Amate le storie paurose e spaventose? Allora, questo spettacolo fa per voi.

Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Tempo Libero: «Siamo pronti a tornare con quello che è uno degli eventi più sentiti dai bambini e dalle famiglie. Mettiamo come sempre a disposizione la nostra sala polifunzionale e siamo felici di poter ospitare uno spettacolo che potrà divertire andando alle origini della festa. È il punto di partenza di una stagione autunnale che ci porterà sino ai tanti eventi che saranno organizzati nel periodo natalizio. Ringrazio tutte le persone coinvolte nell’organizzazione e rilancio l’invito a tutti i solaresi, per una notte di divertimento».