SARONNO – Il Centro islamico di Saronno in questa settimana ha partecipato, e organizzato, a diverse attività in collaborazione con la cittadinanza e con organizzazioni giovanili. “Siamo stati invitati a partecipare a due occasioni saronnesi: la festa cittadina e l’inaugurazione in piazza Matteotti dei nuovi alloggi X2 – riepilogano i responsabili del centro con riferimento agli appuntamenti degli ultimi giorni – Sono inoltre venuti a trovarci i giovani della commissione sezioni dei Giovani musulmani d’Italia e i nostri giovani della sezione di Saronno hanno festeggiato i loro 10 anni di attività continuativa”.

Come ricordano dal centro islamico, “sono stati giorni intensi, attività parallele, tanta gioia e partecipazione”.

Il centro islamico saronnesi si trova in via Grieg.

