VENEGONO SUPERIORE – Ieri a Venegono Superiore e Venegono Inferiore si sono verificati episodi di truffa e tentata truffa ai danni di anziani cittadini. Due persone, travestite una da agente della polizia locale e l’altra da tecnico del gas, hanno cercato di entrare nelle abitazioni utilizzando il pretesto di presunti problemi all’acqua o all’impianto del gas.

La polizia locale, quella vera, ha ribadito l’importanza di non aprire la porta o il cancello a sconosciuti, nemmeno se indossano uniformi o si spacciano per tecnici. In caso di dubbi, è fondamentale contattare immediatamente le forze dell’ordine o chiamare il numero di emergenza 112. Le autorità di Venegono Superiore stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza private e dei varchi elettronici per cercare di individuare l’auto utilizzata dai truffatori. A Venegono Inferiore, fortunatamente, i tentativi di truffa non sono andati a buon fine, mentre a Venegono Superiore i malviventi sono riusciti a ingannare un uomo di 91 anni.

