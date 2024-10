ilSaronnese

UBOLDO – S’intitola “Tè nel deserto” lo spettacolo teatrale che si terrà sabato 19 ottobre, alle 20.45, nella Casa dei Talenti di Uboldo (via per Origgio, 1). L’evento è organizzato dal circolo Acli “don Luigi Meda”, in collaborazione con caritas ambrosiana e altre associazioni locali, con il patrocinio del Comune di Uboldo.

Lo spettacolo propone parole e atti teatrali a favore della Palestina, sostenendo i progetti per l’infanzia dell’Ashtar Teatro di Ramallah. Sotto la direzione artistica di Elis Ferracini, numerosi artisti e collaboratori offriranno una serata intensa e significativa. Tra i partecipanti, Silvio Boselli, Francesco Campagnoni, Luis Fop, Isabel Lima e altri talenti teatrali.

L’ingresso è a offerta libera, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i sogni dei bambini palestinesi. Al termine della serata, verrà condivisa la tradizionale cerimonia del tè, offrendo un momento di riflessione e convivialità.

