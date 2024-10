ilGro

CERIANO LAGHETTO – È iniziata in questi giorni in Regione Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale per anziani e categorie a rischio, curata dai medici di medicina generale. I pazienti di Ceriano Laghetto potranno accedere al servizio con diverse modalità a seconda del medico curante.

Per gli assistiti dell’ambulatorio medico temporaneo, la vaccinazione è già disponibile tramite prenotazione e verrà effettuata nella Casa di Comunità di Cesano Maderno, contattando il centralino al numero 0396657199 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16.

Gli assistiti della dottoressa Rullo saranno vaccinati nel suo studio medico in via I Maggio 15/H a Ceriano Laghetto tramite prenotazione da effettuare direttamente con il medico.

Gli assistiti della dottoressa Caimi saranno vaccinati nel suo studio medico in via Mazzini 62 a Ceriano Laghetto, nella giornata di sabato 26 ottobre, seguendo l’ordine alfabetico del cognome, dalle 8,30 alle 13 (da A a L, con orari specifici secondo l’iniziale) e dalle 14,30 alle 18 (dalla M alla Z, con orari specifici secondo l’iniziale). Gli assistiti del dottor Barberis saranno vaccinati nel suo studio medico in via Carso 39 a Dal Pozzo nei giorni martedì 5 e mercoledì 6 novembre seguendo l’ordine alfabetico del cognome, il 5 novembre, dalle 15 alle 18,30 (da A a M, con orari specifici secondo l’iniziale) e il 6 novembre dalle 8,30 alle 12 (dalla N alla Z, con orari specifici secondo l’iniziale).

“La vaccinazione è uno strumento molto importante, utilizzato con l’obiettivo di salvaguardare le categorie più fragili e prevenire l’influenza stagionale tipica del periodo”, spiega Egle Prandini, consigliera comunale con delega alle Politiche e iniziative per la salute pubblica. “La vaccinazione antinfluenzale è gratuita e raccomandata per determinate categorie: adulti over 60, donne in gravidanza, soggetti affetti da malattie croniche o pazienti fragili, bambini e ragazzi tra 6 mesi e 17 anni e lavoratori a rischio”.