VENEGONO SUPERIORE – Domenica 20 ottobre si terrà un importante incontro divulgativo sulla prevenzione del tumore al seno alla sala consiliare di piazza Mauceri a Venegono Superiore. L’evento, organizzato da Acqua Sport Therapy con il patrocinio del Comune, inizierà alle 10 e vedrà la partecipazione di diversi esperti del settore sanitario.

Tra i relatori ci saranno Walter Fabiano Lorenzin, sindaco di Venegono Superiore, Graziella Pinotti, medico oncologo, e Giuliana Loro, infermiera professionale. Interverranno inoltre fisioterapisti specializzati in tecniche avanzate come idrokinesiterapia e linfodrenaggio, come Vina Bertolini e Martina Rimoldi. Il panel sarà completato da Camilla Ferrari, biologa nutrizionista, e da esperti in estetica oncologica e fisioterapia.

L’incontro è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito. Al termine della mattinata è previsto un rinfresco per i partecipanti, offrendo un momento di confronto e socializzazione.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per informarsi su un tema fondamentale come la prevenzione del tumore al seno, con esperti che forniranno consigli utili e risponderanno alle domande dei cittadini.

(foto: un precedente evento per la prevenzione dei tumori in zona)

