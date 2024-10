Basket

SARONNO – Al PalaBorsani di Castellanza oggi per la quinta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West la partita dell’Az Robur Saronno. Nel ciclo di grandi nomi di quest’inizio di stagione, non poteva mancare Treviglio, piazza storica della Lombardia. Su ilSaronno flash in diretta sull’andamento della gara.

Appuntamento alle 20.30 per i tifosi saronnesi per sostenere i roburini in questo difficile impegno. Gli avversari allenati da Davide Villa hanno un record di tre vittorie e una sconfitta e sono reduci dal successo casalingo maturato contro Legnano. Per l’Az Pneumatica Robur Saronno è arrivata invece a Desio l’ennesima prestazione capace di dimostrare che la squadra di coach Stefano Gambaro può ampiamente stare nella categoria, anche se ancora manca la vittoria.

(foto Bereket Bellini: l’Az Robur Saronno in azione di gioco)

