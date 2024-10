Sport

CASTELLANZA – È di nuovo game time per l’AZ Robur Saronno. Questa sera si gioca il turno infrasettimanale del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, i biancoazzurri dopo la trasferta di Desio tornano a giocare al PalaBorsani di Castellanza. Palla a due alle 20.30, la squadra di coach Gambaro ospiterà Treviglio, piazza lombarda habitué di prestigiose categorie.

Treviglio vanta tre successi su quattro partite disputate, l’ultima arrivata la scorsa giornata in casa contro Legnano. La Robur invece non è ancora riuscita a portare a casa la vittoria seppur abbia dimostrato ampiamente di poter stare in categoria sulla base delle prime sfide affrontate quest’anno.

Quinta giornata dunque che si preannuncia molto interessante per i saronnesi che proveranno, anche grazie al sostegno dei propri tifosi, a dare una svolta alla propria stagione e a muovere la classifica.

