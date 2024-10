Città

SARONNO – “Sono trascorse ormai due settimane da quando il sindaco Augusto Airoldi ha perso per la seconda volta la maggioranza in consiglio comunale e tutto tace dal Palazzo. “Avanti nonostante tutto”, sembra essere il diktat ricevuto dai consiglieri comunali di maggioranza e dagli assessori”.

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno, lista civica indipendente, che rilancia sulla crisi di maggioranza in corso e sull’assenza di indicazioni da sindaco e coalizione che lo sostiene.

“A dire la verità qualcuno aveva provato ad alzare la testa, scrivendo che era meglio morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio, ma, visti gli sviluppi, l’impressione è che sia stato subito messo a tacere da qualche collega di partito che evidentemente ha più peso di lui nella coalizione di maggioranza. Nessuna reazione nemmeno alla mozione di sfiducia, firmata da tutti i consiglieri comunali di opposizione (Obiettivo Saronno, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia), con l’eccezione dei due consiglieri indipendenti Marta Gilli e Giuseppe Calderazzo.

Ed è proprio qui che casca l’asino: dietro all’apparente muro di gomma alzato dall’Amministrazione verso la città, si sa che fervono le trattative tra Amministrazione e Movimento 5 Stelle, a cui si è iscritto il Consigliere Comunale Calderazzo dopo essere uscito dal Partito Democratico. I saronnesi potrebbero trovarsi inaspettatamente a passare da un’Amministrazione Gilli/Airoldi ad un’Amministrazione Calderazzo/Airoldi, in cui il rappresentante di un partito che non ha avuto nemmeno un numero sufficiente di voti per eleggere un suo consigliere comunale, potrebbe diventare il nuovo ago della bilancia, o meglio ancora il “deus ex machina” di questa Amministrazione.

Le forze politiche di maggioranza sarebbero davvero disposte a questo, pur di prolungare l’agonia amministrativa di una “governance” che da troppo tempo sembra essersi smarrita? Il Movimento 5 Stelle e il consigliere comunale Calderazzo accetterebbero realmente un ipotetico accordo politico dopo 4 anni in cui non sono mai stati considerati da

questa Amministrazione? Il sindaco, gli assessori, il presidente del consiglio e i consiglieri comunali di maggioranza riuscirebbero a tollerare le volontà e le rivendicazioni di un consigliere comunale sulla carta indipendente ma di fatto rappresentante del

Movimento 5 Stelle? Ma soprattutto, questo scenario eventuale sarebbe gradito dai cittadini saronnesi?

Rimaniamo in attesa con la consapevolezza che la dignità politica ed il rispetto per la propria città dovrebbero avere il sopravvento su giochi di potere ed equilibrismi, che non fanno altro che accrescere la sfiducia dei nostri concittadini verso chi li dovrebbe rappresentare. Confidiamo che la mozione di sfiducia al Sindaco possa trovare supporto dalla maggioranza dei consiglieri comunali in modo da porre fine ad un’amministrazione che non ha più la possibilità di assicurare una gestione politico/

amministrativa di cui i saronnesi hanno diritto.

