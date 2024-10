Città

SARONNO – Un santuario gremito si commuove per l’ultimo saluto a Costanza Reina: “Sapeva incontrare e comprendere”.

Violenza sessuale di gruppo su minorenne: arresti anche a Gerenzano e Cislago.

E’ fallito il tentativo di furto ai danni di una saronnese che ieri, martedì 15 ottobre, stava camminando lungo via Roma. La saronnese ha deciso di rendere noto l’accaduto nella speranza di mettere in guardia i padroni di cani invitandoli a fare attenzione. Già perchè l’obiettivo del furto, il bottino a cui mirava il ladro, non era il portafoglio o il cellulare ma proprio il suo amico a quattro zampe un cucciolo di bassotto.

E’ tornata la piscina, si è allagata via Biffi all’incrocio con via Roma: la pioggia intensa della giornata di ieri ha riproposto il problema che molte volte si era evidenziato nel recente passato.

