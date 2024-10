Lombardia

MILANO – Da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre saranno svolti da FERROVIENORD interventi all’infrastruttura tra le stazioni di Malpensa T1 e Malpensa T2 per la realizzazione del nuovo collegamento Malpensa T2-linea ferroviaria del Sempione. In particolare, a partire dall’esterno della stazione del Terminal 1, saranno apportate modifiche all’armamento, con la posa di due nuovi deviatoi, al segnalamento, con la collocazione di nuovi cavi e impianti e alla trazione elettrica.

Le lavorazioni, particolarmente complesse, comporteranno dal 21 al 25 ottobre la sospensione della circolazione dei treni fra Malpensa T1 e Malpensa T2, con impatto sul servizio dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express di Trenord – su Milano Cadorna e su Milano Centrale – e la linea TILO S50 Malpensa-Varese FS-Mendrisio-Bellinzona-Biasca.

Nei giorni dei lavori, fra i due Terminal sarà istituito un servizio sostitutivo su bus. Da Malpensa T1 partirà in direzione T2 un bus ogni dieci minuti, dalle ore 5.10 alle ore 00.30. Da Malpensa T2 verso T1 partirà un bus ogni dieci minuti, dalle 5.05 alle 00.05.

Per lo spostamento in bus fra i due Terminal si prevedono tempi di percorrenza superiori a quelli in treno: la durata del viaggio salirà da cinque a dieci minuti. Si consiglia ai viaggiatori di considerare tali tempistiche nell’organizzazione del proprio itinerario da e per l’Aeroporto.

Ulteriori informazioni sulle variazioni sono disponibili su malpensaexpress.it, trenord.it e App Trenord.

Il servizio ferroviario fra i due Terminal riprenderà regolarmente da sabato 26 ottobre.