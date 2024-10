Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Palasport di via Uboldo a Caronno Pertusella, si è allagato il parcheggio interno: la protesta è approdata anche sui social dove sono comparse immagini decisamente eloquenti, riguardo alla situazione in cui si trova il parcheggio, praticamente inutilizzabile dopo l’intensa pioggia di ieri e le precipitazIoni delle ultime ore.

Grandi pozzanghere, fango: in sostanza l’area è apparsa completamente inutilizzabile a meno di avere gli stivali e mettere in conto di “portare” poi parecchio fango nell’abitacolo della propria auto. La richiesta? Quella di urgenti intervento di sistemazione, almeno stendendo della ghiaia per limitare gli effetti della pioggia.

Il maltempo di queste ore ha causato diversi allagamenti in zona, a Saronno in via Biffi all’ingresso della zona delle strutture sportive, stadio e palazzetto dello sport.

Per l’intera settimana le previsioni meteo fanno riferimento alla possibilità di pioggia.

(foto: il particolare di una delle immagini comparse sul web nella scorse ore)

17102024