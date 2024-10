news

Neiro (NEIRO), o NEIRO CTO, è una meme coin dedicata a “Neiro, la sorella di Kabosu”. Nella scorsa settimana ha raggiunto un nuovo massimo storico nel prezzo. In seguito a un incredibile balzo del 32% in meno di 24 ore, Neiro (NEIRO) ha superato in modo spettacolare criptovalute come Bittorrent (BTT), Notcoin (NOT) e Starknet (STRK), entrando di diritto nella classifica delle 100 criptovalute più grandi con una capitalizzazione di mercato di 916 milioni di dollari. NEIRO è diventata anche la altcoin con la crescita più rapida tra le prime 100, insieme al token di utilità WhiteBIT (WBT).

Il rally di NEIRO è iniziato il 16 settembre 2024, con una crescita di oltre il 6.000% in poco più di tre settimane. Il suo successo è stato innescato da un nuovo boom della “meme coin mania” e ha portato rapidamente alla nascita di diverse imitazioni su varie blockchain.

L’impennata potrebbe essere legata al lancio dell’iniziativa benefica della Neiro Foundation e alla fine della collaborazione con Gotbit, market maker colpito da cause legali della SEC, FBI e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Il team NEIRO ha annunciato che sta cercando nuovi market maker alternativi.

POPCAT e WIF tra i maggiori guadagni

Secondo quanto dichiarato dal team NEIRO, la comunità ha già effettuato diverse donazioni a organizzazioni non profit per la protezione degli animali in diverse aree del mondo.

Tra i 10 maggiori rialzi inoltre troviamo Popcat (POPCAT), che ha registrato un aumento del 45,7% negli ultimi 15 giorni, e Dogwifhat (WIF), che ha guadagnato il 16% nello stesso arco temporale.

L’alternativa più esplosiva del momento: Pepe Unchained

Nel mondo innovativo di Pepe Unchained, la leggenda della meme coin Pepe incontra la tecnologia all’avanguardia della blockchain Layer 2. Si tratta di un progetto innovativo che sta raccogliendo l’entusiasmo della rete e la cui prevendita sta per sfiorare la cifra record di 20 milioni di dollari. Ma cos’è che alletta tanto gli investitori da creare un hype così forte riguardo a questo progetto? Pepe Unchained promette di raddoppiare le ricompense di staking, moltiplicare il divertimento e liberare Pepe dai suoi vecchi limiti, grazie ai vantaggi della Layer2. La leggenda narra che Pepe fosse bloccato nei meandri della Layer1 di Ethereum e che con un colpo di genio abbia ideato un piano per liberarsi da queste catene e abbracciare il futuro e l’innovazione con $PEPU, una blockchain su Layer 2 pensata appositamente per le meme coin. Questo livello migliora la scalabilità, la velocità e l’efficienza della blockchain primaria, permettendo di gestire un maggior numero di transazioni a costi ridotti.

PEPE Unchained significa quindi, velocità migliore e premi maggiori. L’APY attuale per lo staking è del 113%, con una quantità di token dedicati alle ricompense pari al 30% della fornitura totale di circa 8 miliardi.

Le blockchain Layer 1, come Ethereum, possono soffrire di congestione, con conseguenti velocità più lente e commissioni elevate. Le soluzioni Layer 2 risolvono questi problemi elaborando le transazioni fuori dalla catena principale, riducendo il carico e permettendo operazioni più rapide e convenienti.

Velocità superiore: le transazioni su Layer 2 sono processate molto più velocemente rispetto a Layer 1, consentendo di interagire con PEPE Unchained a velocità fulminea, inoltre le commissioni di gas fee sono molto più basse. Questo si traduce in maggiori guadagni per gli investitori.

Il principale vantaggio della Pepe Chain risiede nel fatto che è progettata specificamente per le meme coin. A differenza di altre soluzioni Layer-2 come Arbitrum e Base, Pepe Chain offre un ecosistema su misura in cui questi token possono fiorire. Questo approccio rappresenta un forte incentivo per gli sviluppatori, soprattutto considerando che la rete Pepe Unchained integrerà un DEX dedicato, un block explorer e un bridge istantaneo per trasferimenti rapidi verso Ethereum. A questo proposito sono state create le “Pepe Fran with Benefit”, esclusivi vantaggi per gli sviluppatori blockchain che possono sviluppare l’innovativa Pepe Unchained L2 ed essere ricompensati per il loro lavoro nel quarto trimestre.

Anche gli esperti del settore e i crypto influencer guardano a questo progetto con ottimismo e pensano che Pepe Unchained possa avere i presupposti per seguire le orme di NEIRO. Tra i più entusiasti Felice Grimaudo che nel suo canale da oltre 16.500 follower “movimento crypto” vede grossi sviluppi per questo progetto, evidenziando anche l’enorme seguito sui social come X, dove il canale ha superato i 47.500 follower.