Cronaca

SARONNO – Investito studente mentre andava a scuola: è successo questa mattina alle 7.30 lungo la trafficata via 5 giornate di Caronno Pertusella, nelle vicinanze dell’Istituto comprensivo “Alcide De Gasperi”.

Sul posto l’intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e l’auto-infermieristica per soccorrere un 13enne; è accorsa anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, per deviare il traffico e fare in modo che i soccorsi si svolgessero in sicurezza, e per i rilievi del sinistro, così da chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Il ragazzino con l’autolettiga è stato quindi trasferito all’ospedale di Legnano, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: mezzi di soccorso nella zona per un precedente incidente)

17102024