Cronaca

GERENZANO / SARONNO – Sei giovani hanno avuto bisogno di assistenza medica, la scorsa notte, per un tamponamento fra due automobili avvenuto all’1 in via Clerici, tratto locale dell’ex statale Varesina; il fatto è accaduto in prossimità col confine con Saronno. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia cittadina, vigili del fuoco e due ambulanza, della Croce rossa saronnese e della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Nessuno dei feriti è apparso in condizioni preoccupanti: si tratta di due ragazzi di 17 anni, una ragazza di 20 anni, una di 21 anni, un ragazzo di 23 anni e di un’altra persona. I militari dell’Arma hanno deviato il traffico in arrivo per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza ed hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità di quel che è successo.

In precedente, alle 23, tre contusi per l’incidente – la cui dinamica è in corso di verifica – avvenuto alla rotonda fra via Varese e viale Lombardia a Saronno: è accorsa l’ambulanza della Croce rossa saronnese e sono stati visitati sul posto un ragazzo di 17 anni, una ragazza di 24 anni ed un uomo di 39 anni ma per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

17102024