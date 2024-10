Cronaca

SARONNO – Sette minuti. Tanto è durato il furto messo a segno dei danni dell’Eni cafè di via Roma martedì sera. Il ladro è entrato da una finestra ha arraffato il telefono e e poche banconote e poi si è dato alla fuga.

Il blitz è avvenuto pochi minuti dopo le 21,30: il ladro è entrato dalla finestra del bagno disabili. Entrato nel bar ha preso le prime cose trovate il telefono e 50 euro in contanti. Quindi intuendo che era scattato l’allarme e temendo che l’arrivo delle forze dell’ordine lo trovasse intento a rubare ha velocemente lasciato i locali del bar passando sempre dal bagno.

Per raggiungere la finestra si è arrampicato sul lavandino che ha sfondato provocando anche la rottura di alcuni piastrelle. Il titolare è arrivato al distributore pochi minuti dopo che il malvivente si era dileguato in via Roma da dove del resto era arrivato. Aveva il volto coperto da berretto. Le immagini della videosorveglianza cittadina e dell’Eni cafè sono state recuperate dalle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Saronno hanno fatto un sopralluogo subito dopo il furto ed hanno raccolto la denuncia del titolare il giorno dopo il colpo.

