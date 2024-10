news

L’asset SPX6900 è in aumento dell’88% nell’ultima settimana, segno di una crescita notevole che continua dall’ultimo mese. Il token ha fatto registrare valori a 30 giorni superiori al 2.000%, stando ai dati di CoinMarketCap.

Secondo gli analisti, non è un asset da sottovalutare e potrebbe portare ulteriori guadagni 10x. Allo stato attuale il costo di SPX6900 è di 0,7834$, in flessione nelle ultime 24 ore, ma comunque con un andamento decisamente positivo rispetto all’inizio di settembre. La sua capitalizzazione di mercato è ora di 728 milioni di dollari.

Alcuni trader l’hanno identificata come la potenziale “prossima PEPE”. Indicando i trend positivi presi in esame, le aspettative sono alte, tanto da pensare già a un market cap di 7 miliardi di dollari, ma bisogna procedere con cautela.

Will #SPX6900 be the next $PEPE? It broke out from a 1-year base and saw a 26x rally already – $SPX surged from $0.031 to $0.81

-Murad and its community backing and huge volume are fueling this

-This is just the first base breakout Could this be the next meme to hit $7B? pic.twitter.com/byMrSFOAe3 — Kimz 🙃 (@SpyMk2124) October 13, 2024

Per bilanciare i propri investimenti, molti stanno puntando alle meme coin in prevendita o con mascotte non propriamente canine. Un trend recente che potrebbe spingere token differenti e innovativi dal punto di vista culturale. Questo è un buon modo per diversificare il wallet digitale e investire anche in token non ancora approdati sul mercato, accessibili quindi a prezzi vantaggiosi.

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars si distingue dalle altre meme coin sul mercato grazie alla sua innovazione: sta creando la prima app di staking unificata per meme coin, chiamata MemeVault.

L’idea di vedere i prezzi delle meme coin salire, mentre allo stesso tempo si accumulano guadagni aggiuntivi mettendole in staking con Crypto All-Stars, è un’idea allettante che molti stanno già pregustando. Basta guardare a quanto Crypto All-Stars ha finora raccolto in finanziamenti: ben 2,3 milioni di dollari e in costante crescita.

Con il MemeVault si potranno bloccare Dogecoin, Shiba Inu, Pepe e altre, ricevendo ricompense in STARS. Il progetto supporterà inizialmente 11 delle meme coin principali, con la possibilità di aggiungerne altre in futuro, mantenendosi al passo con le ultime tendenze del settore come SPX6900.

Crypto All-Stars è attualmente in fase di prevendita, offrendo agli investitori la possibilità di acquistare a un prezzo iniziale sufficientemente basso e conveniente. Il costo è di 0,0015007$ per token, tuttavia bisogna affrettarsi perché questo prezzo continuerà a salire fino alla fine della presale.

Skibidi Toilet

Negli ultimi tempi, si è assistito a un fenomeno nuovo nel mondo delle meme coin: gli utenti stanno abbandonando le criptovalute basate sugli animali. Stanno emergendo nuove categorie più astratte come cultura, parodia, successo e mascolinità. Tra i token più forti di questa settimana c’è Skibidi Toilet, una meme coin ispirata a una serie animata virale su YouTube.

La serie è stata lanciata nel febbraio 2023, e la meme coin SKBDI è stata introdotta a luglio. Man mano che i trader si allontanano dalle meme coin basate sugli animali, Skibidi Toilet sta guadagnando attenzione grazie alla sua connessione con una tendenza virale recente.

Attualmente, SKBDI è una delle meme coin con migliori guadagni, con un aumento del 111% questa settimana e del 784% questo mese, dimostrando un interessante slancio rialzista. Tuttavia, con una capitalizzazione di mercato di 32 milioni di dollari, c’è ancora molto margine di crescita.

Jesus Coin

Jesus Coin è un’altra meme coin che si allontana dal trend delle criptovalute basate sugli animali. Come Skibidi Coin e SPX6900, anche Jesus Coin sta registrando guadagni significativi questa settimana, con un aumento del 73,51%. Attualmente è scambiata a 0,0000001932$ con una capitalizzazione di mercato di poco inferiore ai 30 milioni di dollari.

Queste meme coin che non basano la propria iconografia sugli animali, stanno andando così bene perché l’influencer Murad Mahmudov ha previsto che le “movement coins” saranno quelle in grado di garantire maggiori guadagni. Murad ha inoltre affermato che le meme coin più forti saranno quelle con un approccio “culturale”, paragonandole addirittura alle religioni. Dato il chiaro riferimento religioso di Jesus Coin, è facile capire perché alcuni trader stiano puntando su questa.

Il sito web del progetto afferma che “Jesus Coin è una criptovaluta decentralizzata e basata sulla fede, che ispira le persone ad amarsi l’un l’altra e seguire una missione venuta dall’alto”. È la prima volta che una criptovaluta ispirata alla religione ottiene un riconoscimento così ampio, e potrebbe sicuramente esplodere nelle prossime settimane, garantendo potenziali guadagni agli investitori.