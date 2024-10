Primo piano

TRADATE – Nel pomeriggio di domenica i carabinieri della Tenenza di Tradate, insieme alla Compagnia di intervento operativo (Cio), hanno fermato due giovani stranieri, un 20enne libico e un 24enne tunisino, entrambi senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora. I due sono stati sorpresi alla stazione ferroviaria di Tradate mentre esaminavano l’interno di un borsello. Alla vista dei militari, i giovani sono fuggiti, saltando sui binari: uno in direzione di Varese, l’altro verso Saronno, rischiando anche di finire sotto un treno.

La fuga, tuttavia, è durata poco. I carabinieri si sono divisi in due squadre e li hanno raggiunti dopo alcune centinaia di metri, riuscendo a bloccarli. Il borsello è stato recuperato e, durante la perquisizione, i militari hanno trovato un coltello a serramanico nella tasca di uno dei due giovani.

Le indagini hanno rivelato che poco prima il borsello era stato rubato da un’auto parcheggiata in strada e lasciata aperta. I due non sono stati accusati di ricettazione, in quanto non è stato possibile determinare con esattezza il momento del furto. Inoltre, è stato contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale per la loro fuga sui binari.

16102024