SARONNO – “Stie ha comunicato l’adesione allo sciopero indetto per il settore trasporti nella giornata di venerdì 18 ottobre”: lo fa sapere l’Amministrazione comunale saronnese, in relazione al servizio di trasporto bus, per la giornata di domani.

Ad esclusione delle fasce di garanzia, ricordano dal Comune, “il personale non garantirà il regolare servizio dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13.30 alle 16.30”.

I sindacati hanno infatti indetto lo sciopero del trasporto pubblico per venerdì, con una serie di richieste che includono maggiori garanzie per i lavoratori nei cambi di appalto, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 37 ore e un incremento salariale per il settore. In un recente post su Facebook, i sindacati hanno collegato lo sciopero anche a una protesta più ampia contro il conflitto in Medio Oriente e Ucraina: “A pochi giorni dalla massiccia partecipazione di oltre 10.000 persone a Roma contro il genocidio del popolo palestinese, proseguiamo la mobilitazione il 18 ottobre con lo sciopero, picchetti ai magazzini e un’altra manifestazione a Roma il 19 ottobre contro il DL 1660 e l’espansione della guerra.”

La protesta, come spiegano le sigle sindacali, è stata proclamata anche “contro ogni limitazione del diritto di sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro, a partire da quello del 10 gennaio 2014”. Tra le rivendicazioni figurano l’abolizione dei salari d’ingresso penalizzanti per i neoassunti, l’introduzione di un salario minimo di 1.600 euro netti al mese, aumenti salariali indicizzati all’inflazione reale, e la riduzione dell’orario di lavoro. I sindacati si oppongono inoltre alla privatizzazione e alle gare d’appalto per la gestione del servizio pubblico di trasporto locale, e chiedono un piano straordinario di investimenti e assunzioni nei settori di pubblica utilità, inclusi sanità, scuola e servizi sociali, garantendo che tali servizi siano universali e gratuiti. Un altro punto centrale è la ripubblicizzazione delle aziende che forniscono servizi pubblici. La sicurezza sul lavoro è un tema prioritario, con una forte richiesta per la prevenzione delle morti sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, compresi quelli impiegati nel trasporto pubblico, attraverso l’eliminazione dei rischi alla fonte. Infine, i sindacati chiedono il blocco delle spese militari, la fine dell’invio di armi nei conflitti e la conversione di tali risorse in servizi di pubblica utilità. Viene anche espressa opposizione alle grandi opere speculative e si richiede un piano concreto per la protezione dell’ambiente e la messa in sicurezza del territorio.

