SARONNO – Partita quasi a senso unico quella disputata nella sera di giovedì 17 ottobre nel centro sportivo parrocchiale Monsignor Ronchi di Saronno dove l’Amor Sportiva, in occasione del turno di Coppa Italia regionale di seconda categoria, ha ospitato l’Ardor Asd.

A partire subito fortissimi sono gli ospiti che, dopo pochissimi secondi dal fischio d’inizio del direttore di gara, si impongono sugli avversari con Genoni che insacca in rete portando in vantaggio l’Ardor. Dopo circa 25 minuti arriva la reazione dell’Amor che pareggia i conti con Caso che, non accontentandosi del primo goal, trova la doppietta all’8′ della ripresa e ribalta il vantaggio iniziale dell’Ardor. La partita si conclude definitivamente con il goal del 3-1 firmato dal subentrato Caldart.

L’Amor Sportiva porta a casa, dunque, un’importante vittoria in Coppa Italia regionale per 3-1 che mette sotto i riflettori il carattere della squadra che, con carattere, ha ribaltato il goal dello svantaggio subito al primo minuto del primo tempo.

(foto da archivio)