Calcio

SARONNO – Saronno e Pavia sono divise da una lunga rivalità sportiva ma per la partita fra le due squadre, in programma domenica allo stadio per il campionato di Eccellenza, non ci saranno “cori contro”.

Lo spiega, con una nota, il Fronte ribelle, principale gruppo della tifoseria saronnese.

La tanto attesa domenica di Saronno-Pavia sta finalmente arrivando. Fino alla scorsa stagione l’unica partita che attendevamo veramente. In questa stagione sarebbe stata una fra le uniche due! E invece, al di là dell’importanza sul campo che questo match sicuramente rivestirà fra due delle favorite ad arrivare nei piani alti della classifica, stiamo vivendo questa vigilia con la stessa trepidazione con cui potremmo vivere quella di Saronno-Lazzate, con tutto il rispetto per i tifosi gialloblu.

Immaginiamo infatti che i nostri rivali della curva pavese non saranno presenti sulle gradinate del Colombo Gianetti, in coerenza con la scelta fatta ad inizio stagione di non seguire le sorti di una squadra che gioca con un marchio creato ad hoc dall’attuale dirigenza a seguito del diniego di utilizzo del marchio storico da parte dei Sioux, legittimi proprietari dello stesso. Consideriamo questa cosa tremendamente seria e, al di là di ogni rivalità che ci possa dividere da loro, ci sentiamo assolutamente solidali in questa loro battaglia che molto probabilmente, a parti inverse, sarebbe stata anche la nostra!

Il marchio è tradizione e dovrebbe sempre essere proprietà, per lo meno morale, dei tifosi, gli unici a restare negli anni accanto alle maglie che sostengono. A nessuno dovrebbe essere permesso di svegliarsi al mattino e sostituire lo storico marchio che rappresenta una squadra e una città con uno nuovo. Per questo motivo, in assenza dei nostri rivali, per noi sarà una domenica come tante, sicuramente divertente, sicuramente aggregante, ma una delle tante! In ragione di ciò sosterremo il nostro Fbc come se avessimo di fronte una qualunque squadra e di conseguenza non eleveremo alcun coro contro la squadra del Pavia non riconoscendola come nostra “nemica”! Invitiamo tutti a riempire il settore e a rispettare questa scelta! Tutti allo stadio!

Solo gli ultras vincono sempre!

Fronte Ribelle 1993

18102024