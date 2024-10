Groane

CESANO MADERNO – “Il finanziamento di 2,7 milioni di euro stanziato da Regione Lombardia per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento dell’accessibilità nel sottopasso di via Cesare Battisti, premia l’impegno dell’Amministrazione Comunale. Fin dal nostro insediamento abbiamo intensificato il dialogo e il confronto con i soggetti competenti per giungere alla risoluzione di un intervento importante per la mobilità interna e atteso da tanti anni dalla nostra città”.

È quanto dichiara il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, in relazione alla notizia del finanziamento di Regione Lombardia destinato al sottopasso di via Cesare Battisti nell’ambito dell’aggiornamento del Contratto di programma con Ferrovienord.

“L’intervento migliorerà l’accessibilità e l’attraversamento in sicurezza delle persone con disabilità, così come dei genitori con passeggino e dei ciclisti, grazie all’eliminazione delle scale e la realizzazione di uno scivolo per la fruibilità da parte dell’utenza debole. Anche quest’opera, – ha proseguito il sindaco di Cesano Maderno- come le altre già avviate sul territorio comunale, guardano allo sviluppo infrastrutturale della nostra città mettendo al centro le politiche di inclusione e attenzione verso tutti i cittadini, garantendo la mobilità in sicurezza per gli utenti con disabilità. L’intervento, inoltre, consentirà un collegamento strategico, sia pedonale che ciclabile, unendo i due popolosi quartieri di Binzago e della Sacra Famiglia ed interessando anche la Cittadella dei ragazzi, luogo di socializzazione e di pratica sportiva realizzata dalla nostra Amministrazione. Un ringraziamento particolare al consigliere regionale Pietro Luigi Ponti che in questi mesi ha mantenuto sempre alta l’attenzione verso quest’opera, coinvolgendo costantemente Regione

Lombardia al fine di trovare misure idonee per garantire l’intervento, così come ringrazio l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi per aver colto l’importanza strategica dell’ammodernamento e della messa in sicurezza del sottopasso e aver mantenuto l’impegno della Regione per adeguare il sottopassaggio di via Cesare Battisti, al fianco dell’investimento del nostro comune per il sovrappasso di Corso Libertà. Non trascurabile, infine, l’impatto di questo intervento nel più ampio programma di opere che

l’amministrazione comunale, anche nell’ottica del ruolo strategico di interscambio ferroviario con gli altri Comuni, sta pianificando e portando a compimento. Su questo aspetto, il costante e proficuo rapporto di collaborazione con Ferrovienord ha già portato ad importanti interventi di manutenzione nell’area della nuova e della vecchia stazione, all’avvio dei lavori per la costruzione della nuova

tangenziale Nord e la realizzazione del sovrappasso di Corso Libertà, altra opera fondamentale che consentirà all’utenza pedonale, di evitare le lunghe attese al passaggio a livello” ha concluso il sindaco Gianpiero Bocca.

“Con l’inserimento da parte di Regione Lombardia del finanziamento per l’adeguamento del sottopasso di via Battisti gettiamo le basi per una risoluzione definitiva di un problema che, come amministrazione, abbiamo attenzionato sin da subito e nel 2026 FerrovieNord potrà affidare la progettazione delle opere – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso- Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto degli incontri avvenuti in questi due anni con Regione Lombardia e Ferrovienord e che rappresenta un primo passo, concreto e tangibile, per la risoluzione definitiva della problematica”.