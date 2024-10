Cronaca

SARONNO – Si è concluso il “Progetto Smart strade sicure 2024” finanziato da Regione Lombardia e che ha visto le polizie locali di Saronno, Caronno Pertusella, Cesate, Uboldo e Origgio impegnate in pattugliamenti stradali serali intercomunali che si sono svolti in tre weekend consecutivi. In totale i servizi sono stati sei e hanno visto 22 agenti al lavoro negli orari serali e notturni (fino alle tre del mattino) il venerdì e il sabato.

Durante le attività svolte in oltre 400 ore/uomo sono stati impiegati pre-test per rilevare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti e il telelaser per avere conferme sulla velocità dei veicoli. In particolare, sono stati effettuati numerosi pattugliamenti nelle zone centrali dei cinque comuni e nei pressi delle stazioni ferroviarie di Saronno, Caronno Pertusella e Cesate, con l’obiettivo di garantire prevenzione dei fenomeni di degrado urbano.

“Il Progetto Smart – spiega il sindaco Augusto Airoldi – è uno degli interventi che abbiamo inserito nel nostro Piano sicurezza, attraverso cui proponiamo attività straordinarie per far fronte ad una situazione difficile soprattutto nelle zone delle stazioni, in attesa che dal Ministero degli Interni arrivino finalmente buone notizie riguardanti l’attivazione di un presidio di polizia ferroviaria in stazione, cosa che è stata richiesta ormai un anno fa dal Prefetto e ci consentirebbe di ridurre il presidio da parte dei nostri agenti, che peraltro non sono titolati ad intervenire all’interno delle stazioni, da queste aree per destinarli a presidiare il centro cittadino e i quartieri periferici”.

Il bilancio della operazione

Il report dell’attività del Progetto Smart 2024 è il seguente:

444 persone controllate

377 veicoli fermati

273 conducenti sottoposti ad alcoltest (9 positivi)

20 conducenti sottoposti a drugtest (nessun positivo)

10 patenti di guida ritirate

21 verbali per violazione del Codice della Strada

1 sequestro amministrativo del veicolo

2 sinistri stradali rilevati

10 interventi effettuati su richiesta (tutti per clienti molesti nei bar)

1 persona denunciata per rapina

“Ringrazio la nostra polizia locale – conclude il sindaco – che ha coordinato tutti questi

interventi dando, ancora una volta, dimostrazione di impegno e professionalità”.

