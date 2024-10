Città

SARONNO/SARONNESE – Ricco il calendario in questo fine settimana d’autunno: tra questi il Saronno FotoFestival arrivato alla sua 19° edizione, il tradizionale mercatino delle cose vecchie dove curiosare tra oggetti d’antiquariato e vintage e lo spettacolo teatrale per i più piccoli al teatro Giuditta Pasta che ha ripreso la sua nuova stagione.

Venerdì 18 ottobre

ORIGGIO – Alle 21, nella cornice di villa Borletti in via Dante 63 e in occasione del centenario Pucciniano, “Giacomo Puccini – Storia in 6 atti” atto V – I cibi pucciniani, concerto e cena a cura di Slow Food Origgio e Saronnese. Evento a ingresso libero.

Sabato 19 ottobre

MILANO – A Palazzo Reale in piazza Duomo c’è la mostra “Baj chez Baj” a cura di Chiara Gatti e Roberta Ceriani. Informazioni al sito internet www.palazzorealemilano.it

BUSTO ARSIZIO – Dalle 10 alle 19, a MalpensaFiera di via XI Settembre 16, torna “Mondo Sposi”. Sito internet www.mondosposibustoarsizio.it.

SARONNO – Alle 16, nella location di Casa Morandi in viale Santuario 2, inaugurazione della 19°edizione di Saronno Fotofestival. Maggiori informazioni al sito internet www.gfasaronno.it.

ROVELLO PORRO – Alle 18, al Centro Civico di piazza Porro, inaugurazione della mostra fotografica “La porta delle Amadriadi” di Paolo Volonté. Dettagli al sito internet www.helianto.it.

CISLAGO – Alle 21, a villa Isacchi di via Magenta 128, “Quel sommesso fischiettìo – L’arte di Giuseppina” letture dai racconti di Franz Kafka e suggestioni musicali Klezmer con l’Ensemble Les jeux sont faits e Sergio Stefini, voce recitante. Informazioni al sito internet www.associazioneculturalericercare.it.

Domenica 20 ottobre

COGLIATE – Ultimo giorno per visitare la mostra “Macchiaioli e Impressionisti”, organizzata dal Centro Culturale Parrocchiale Mons.Battista Ferraroli, in collaborazione con Fondazione Bracco e Comune, allestita al Centro Cultura di piazza Giovanni XXII,1. Dettagli al sito internet www.comune.cogliate.mb.it.

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, in piazza del Mercato, torna il Mercatino del Collezionismo & Cose Vecchie a cura di Proloco Saronno e Comune. Informazioni al numero 3913950237.

ROVELLO PORRO – Alle 16, al teatro San Giuseppe di via Dante 109, spettacolo per bambini e famiglie “Il Piccolo principe” della compagnia “Dietro le quinte” di Gallarate. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrorovello.it.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I° maggio, “Teatro gioco vita presenta piccolo Asmodeo” spettacolo vincitore del premio “Eolo Awards” 2013 (foto dello spettacolo). Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

BUSTO ARSIZIO – Dalle 10 t 18, al museo del tessile di via Volta 6, torna la manifestazione “Busto in Vinile”: lp, cd, gadget, libri, audio, djs e memorabilia. Contatti [email protected].

