La meme coin di punta Pepe (PEPE) sembra pronta per un forte rialzo dopo aver superato livelli di resistenza importanti.

Il noto analista cripto Nebraskangooner ha scritto su X (ex Twitter) che il prezzo di Pepe è uscito da una bull flag che durava da diverse settimane, un segnale che potrebbe indicare un’imminente forte volatilità al rialzo nei prossimi giorni.

Is that a bull flag trying to break out?? pic.twitter.com/55jqM1TVYN

I recenti movimenti di prezzo suggeriscono una probabile continuazione del trend rialzista, specialmente considerando la forza dimostrata da Bitcoin.

Il rally di PEPE offre un contesto ideale anche per la crescita di altre meme coin a tema rana. Non è un caso che un progetto come Pepe Unchained, per esempio, abbia già raccolto oltre $20 milioni nella fase di prevendita.

Le principali criptovalute hanno provocato i rialzisti con movimenti incerti negli ultimi mesi, in gran parte guidati dal range limitato di Bitcoin all’interno di un canale discendente.

Con Bitcoin che cerca di superare la linea di tendenza superiore, non sorprende che meme coin di punta come Pepe stiano mostrando una forte tendenza rialzista.

Attualmente, il prezzo di Pepe sta superando tutti i principali indicatori delle medie mobili e ha un indice di forza relativa (RSI) positivo sia su base giornaliera che settimanale e mensile, come mostrano i dati di TradingView.

Oltre al recente breakout dalla bull flag, PEPE si sta muovendo all’interno di un canale discendente. Gli esperti ritengono che se superasse la linea di tendenza superiore, potrebbe esserci un forte rialzo, con il prezzo che potrebbe salire sopra $0,00005.

I called bottom of the giga $pepe pump but now look at the structures here vs last https://t.co/AcVnI9wQCu pic.twitter.com/4O8LzKauD7

Tuttavia, il mercato delle meme coin è ancora strettamente legato a Bitcoin. Dopo un doppio rimbalzo dalla media mobile smussata a 99 giorni, BTC sembra pronto a chiudere la settimana sopra i livelli di resistenza di $66.000 e, successivamente, $68.000.

Un rifiuto da questi livelli potrebbe portare a una maggiore instabilità, ma l’aumento della liquidità globale e i forti afflussi di ETF potrebbero essere sufficienti per far raggiungere a Bitcoin un nuovo massimo storico, aprendo la strada a un atteso superciclo delle meme coin.

Pepe è una delle meme coin più importanti, con una capitalizzazione di mercato di $4,3 miliardi. Ma le meme coin blue-chip sono ancora una buona opportunità?

Molti investitori che sono rimasti in disparte si chiedono se sia troppo tardi per ottenere grandi profitti da progetti come Pepe.

Secondo investitori noti come Max, che ha 55.000 follower su X, PEPE è ancora molto sottovalutato e potrebbe arrivare a una capitalizzazione di $50 miliardi.

$Pepe is getting ready to fly. Did you pack your bag, did you fade the King Frog? 50B is written in the stars. pic.twitter.com/nlNT7CEfOE

Altri, come Spuro, prevedono un rialzo fino a 8x, con una capitalizzazione che potrebbe raggiungere i $32 miliardi.

Tuttavia, resta da vedere se queste previsioni si avvereranno. Al momento, le meme coin a bassa capitalizzazione sembrano avere maggiori possibilità di raggiungere il miliardo di dollari rispetto alle grandi capitalizzazioni, che potrebbero invece arrivare a valutazioni di diversi miliardi.

Non sorprende che gli investitori più esperti, soprattutto quelli alla ricerca di guadagni 100x, stiano puntando sulle microcap.

Pochi progetti hanno sfruttato la domanda di nuove meme coin come Pepe Unchained (PEPU).

Non è un caso che Pepe Unchained abba superato i $20 milioni nella prevendita, rendendola una delle ICO più di successo del 2024.

Le meme coin a tema rana sono molto richieste, soprattutto tra gli investitori più esperti che le vedono come scommesse speculative legate al successo di Pepe. La loro idea è piuttosto semplice: token come Apustaja, PepeCoin e PeiPei potrebbero schizzare in alto quando PEPE raggiungerà nuovi massimi.

Ma Pepe Unchained sta facendo il suo percorso nel mondo delle meme coin grazie a un’utilità concreta e vantaggi monetari interessanti.

Per esempio, il progetto sta per lanciare un ecosistema Layer-2 su Ethereum, creato appositamente per il trading di meme coin. Con Ethereum che sta perdendo popolarità a favore di Solana, Base e Sui, la chain L2 di PEPU sta già attirando molta attenzione come possibile salvezza.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek!

What we’re building is not just a new chain, but an entire ecosystem.

🐸Pepe Unchained L2

🐸Block Explorer

🐸DEX

🐸Bridge

🐸Advanced Analytics

🐸Builder Grants

Pepe Unchained is coming. And it’s going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF

— Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024