Inoltre Domenica pomeriggio 13 ottobre c’è stata la presentazione del libro “Ero l’uomo della guerra“, scritto a due mani da Antonio Sanfrancesco e Vito Alfieri Fontana. Gli autori e il libro sono stati presentati da Andrea Gianni. Sul palco abbiamo invitato anche Saul Benati di Emergency Saronno che ha illustrato il grande lavoro fatto dai volontari di Gino Strada nei luoghi di guerra. Questo libro riporta l’esperienza di Vito Alfieri Fontana, ingegnere elettrotecnico, che dagli anni Settanta fino al 1993 ha prodotto mine antiuomo e anticarro. Dopo una lacerante conversione personale, nel 1993 ha aderito alla Campagna internazionale per la messa al bando delle mine, fino ad andare nei Balcani dove dal 1999 al 2016 è stato capo missione di diversi progetti umanitari di sminamento.

Vito Alfieri Fontana scrive: «Ho progettato, costruito e venduto due milioni e mezzo di mine antiuomo. Ne ho tolte migliaia, per quasi vent’anni. In queste cifre si racchiudono, simbolicamente, le due vite che ho vissuto. Dal punto di vista numerico, il bilancio è impari. Da quello della mia coscienza pure, perché il male compiuto resta. Per sempre.»

Per la prima volta un ex fabbricante di armi, che nella sua carriera ha progettato e venduto due milioni e mezzo di mine antiuomo, racconta senza reticenze le due vite che ha vissuto: da fabbricante di strumenti bellici a operatore umanitario. Vito Alfieri Fontana purtroppo, per impegni inderogabili, non ha potuto intervenire personalmente ma ha mandato un video molto toccante in cui si è presentato e ha esposto alcuni aspetti della sua lacerante scelta. L’autore del libro, il giornalista Antonio Sanfracesco, ha illustrato il rapporto con Vito Alfieri Fontana e tutti i passaggi che gli hanno permesso di scrivere il libro.