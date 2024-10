Città

SARONNO – Chi abita da quelle parti non ne può più: “Ogni volta che piove forte s’allaga tutto”. Il riferimento va a quel che succede nel tratto finale di via Don Marzorati a Saronno, nei pressi della nuova rotonda di via Miola, l’asfalto si riempie d’acqua, quando passano le auto alzano delle “onde” che invadono il marciapiede, con buona pace di chi sta passando.

Non va molto meglio appena qualche metro più avanti, alla rotonda di via Miola; forse un problema di pendenze? L’acqua si accumula in prossimità delle strisce pedonali, che si coprono d’acqua, impossibile attraversare senza ritrovarsi i piedi a mollo; quando piove forte per attraversare bisogna proseguire sino a via per Ceriano.

A Saronno in questi giorni di maltempo, problemi anche in via Biffi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: alcune immagini dell’area che si è allagata)

18102024