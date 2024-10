Altre news

SARONNO – Secondo 3b meteo, a Saronno oggi la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge e rovesci temporaleschi. Nel pomeriggio, i fenomeni si attenueranno gradualmente, lasciando spazio a schiarite in serata. Si prevedono circa 23 mm di pioggia nel corso della giornata. Le temperature raggiungeranno una massima di 19°C e una minima di 16°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3001 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Est, e moderati nel pomeriggio, provenienti da Sudest. È stata emessa un’allerta meteo per pioggia.

In Lombardia, secondo 3b meteo, venerdì sarà influenzato da una circolazione depressionaria che porterà residui di maltempo al mattino, seguiti da un graduale miglioramento nel corso della giornata, sebbene con molte nubi ancora presenti. Sulle basse pianure occidentali e sulle pedemontane-alte pianure, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e temporali, ma con un’attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. Anche sulle basse pianure orientali ci saranno piogge e rovesci temporaleschi al mattino, con una temporanea pausa nel pomeriggio e deboli piogge serali. Nelle Prealpi occidentali e sulle Orobie, le piogge e i rovesci diminuiranno dal pomeriggio, con schiarite in serata. Nelle Prealpi orientali, i fenomeni si attenueranno verso la sera, mentre sulle Alpi Retiche si intensificheranno nel pomeriggio, ma senza fenomeni rilevanti in serata. I venti saranno moderati, con intensificazione e rotazione dai quadranti nord-orientali, e lo zero termico sarà intorno ai 3100 metri.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati è possibile scaricare la app “allertaLOM”.

Al seguente link trovate le allerte meteo: https://www.allertalom.regione.lombardia.it/allerta

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.