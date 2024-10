news

Pepe Unchained è rapidamente diventato un progetto di riferimento nel settore delle meme coin, grazie innanzitutto al suo legame con la popolare figura Pepe the Frog, già associata al successo del token PEPE che, ricordiamo, è ancora la terza meme coin per capitalizzazione di mercato.

In questa variante del meme, la rana è dotata di un giga-cervello che però non può mettere pienamente a frutto, dal momento che appare incatenata e incapacitata a muoversi. Il significato è chiaro: Pepe the Frog è limitata dalle soluzioni Layer-1 della blockchain, ma c’è un modo per liberarsi da queste costrizioni.

Il valore di PEPU, infatti, va ben oltre la semplice speculazione legata al personaggio: il progetto introduce soluzioni tecnologiche innovative che potrebbero rappresentare un importante cambiamento nel mercato.

A differenza di molte altre meme coin basate su blockchain Layer-1, PEPU sfrutterà la tecnologia Layer-2, offrendo vantaggi significativi come transazioni più rapide e costi ridotti. Questo elemento, combinato alla notorietà del personaggio, spiega perché Pepe Unchained ha già raccolto oltre 20 milioni di dollari in finanziamenti nella fase di prevendita.

WE JUST HIT $20M RAISED! And with this milestone, we have another major project update to share with our incredible community! pic.twitter.com/z9xlqZ2dAV — Pepe Unchained (@pepe_unchained) October 16, 2024

Tecnologia e innovazione dietro Pepe Unchained

L’adozione di vero e proprio ecosistema su Layer-2 è il vero fattore chiave del successo di Pepe Unchained. Le soluzioni Layer-2, sempre più popolari rispetto a quelle Layer-1, sono ben note per la loro capacità di aumentare la velocità delle transazioni e ridurre i costi operativi, rendendo PEPU un’opzione allettante per gli investitori, soprattutto in questo settore in continua evoluzione.

Inoltre, il mercato delle blockchain Layer-2, che vanta un capitalizzazione superiore ai 13 milioni di dollari, sta mostrando segnali di crescita sostenuta, aprendo ulteriori prospettive di sviluppo per PEPU.

Un altro punto di forza del progetto è l’offerta di staking, che attualmente garantisce un rendimento annuo (APY) del 110%. Un tasso dinamico a tre cifre, con oltre 1,4 miliardi di token totali bloccati in staking. Un metodo interessante per chi vuole massimizzare i guadagni e avere un ritorno anche sul lungo periodo. Un ingresso tempestivo, assicura di ottenere il miglior APY possibile.

Opportunità di crescita per PEPU

La fase di prevendita offre un’opportunità strategica per accedere al token a un prezzo vantaggioso, prima della sua quotazione sugli exchange principali. Questo permette ai primi investitori di beneficiare di un potenziale apprezzamento futuro, con molti analisti che prevedono una crescita di 100 volte il valore attuale una volta che il token verrà listato su CEX e DEX.

Con 50.000 follower sulla pagina ufficiale X e più di 10.000 nel canale Telegram, la community di Pepe Unchained è in crescita costante. Ciò permette di seguire gli sviluppi del progetto da vicino e avere notizie di prima mano sui passi successivi del team di sviluppo.

Come partecipare alla prevendita di PEPU

Per chi volesse investire in PEPU, partecipare alla prevendita è semplice: basta possedere un wallet compatibile come Metamask, Coinbase Wallet, Best Wallet o Wallet Connect. I token possono poi essere acquistati tramite USDT, ETH, BNB o carta di credito, con il prezzo attuale fissato a $0,0103. Tuttavia, bisogna ricordare che con l’avanzare della prevendita, il prezzo è destinato a salire, favorendo i primi investitori.

La prevendita, in ogni caso, non continuerà a lungo, quindi questo è il momento migliore per investire in Pepe Unchained, dopodiché bisognerà attendere la quotazione per poter effettuare nuovi acquisti della meme coin, con la consapevolezza però che il prezzo potrebbe vedere un’impennata notevole. Non c’è tempo da perdere per gli investitori che credono nella qualità e nelle potenzialità del progetto.

Vai alla presale di Pepe Unchained