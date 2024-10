iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Lo spirito d’osservazione degli agenti della polizia locale di Venegono Superiore ha permesso di recuperare e restituire al legittimo proprietario un furgone Citroen Nemo utilizzato per le consegne.

Ma facciamo un passo indietro. Gli agenti in servizio mercoledì a Venegono Superiore durante un controllo in località Pianbosco hanno notato un furgoncino in sosta. Con una buona intuizione hanno deciso di effettuare un controllo. Hanno così scoperto che del mezzo era stato denunciato il furto in mattinata a Solaro. Gli agenti hanno rintracciato il proprietario che ha potuto recuperare il proprio mezzo perfettamente funzionante.

