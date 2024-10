Città

SARONNO – A Saronno, da sabato 19 a domenica 27 ottobre 2024, si svolgerà la diciannovesima edizione della manifestazione fotografica Saronno Fotofestival, organizzata dal gruppo fotografico Agorà Saronno (Gfas). L’evento ha il patrocinio del comune di Saronno, la collaborazione della fondazione Casa di Marta, del Museo dell’Illustrazione e il contributo come media partner de ilSaronno e di Radiorizzonti in Blu.

QUI TUTTA LA PRESENTAZIONE DI TUTTE LE SINGOLE MOSTRE GIORNO PER GIORNO

All’interno della manifestazione, sabato 26 ottobre, alle 17, la fondazione Casa di Marta (via Petrarca 1, ang. via Piave) ospiterà la conferenza “Ascoltare immagini“, curata da Stefano Natrella. L’incontro esplorerà come l’osservazione delle immagini ci faccia spesso dimenticare l’universo sonoro che le circonda. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra vista e suono nell’arte visiva.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’INIZIATIVA

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti