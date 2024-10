SARONNO – E’ stata una festa quella organizzata per il pomeriggio di ieri nella scuola del quartiere Prealpi allo scopo di dare un avvio simbolico al cantiere della nuova scuola Rodari di via Toti, con i bambini.

L’Amministrazione comunale, insieme ai responsabili della ditta Cgm, ha incontrato nella “vecchia Rodari” gli alunni, il vicepreside, gli insegnanti, il personale scolastico e i rappresentanti del consiglio d’istituto per spiegare come funzionerà il cantiere che è stato avviato in estate, durante le vacanze, e che porterà alla realizzazione della nuova scuola dotata di confort e tecnologie adeguate, di impianti a risparmio energetico, di innovazione e tanto colore.