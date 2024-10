Città

SARONNO – Appuntamento Sabato 19 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 nel centro di Saronno per fare shopping con Lo Sbaracco organizzato dalla Saronno Point ODV.

L’associazione esporrà in Piazza Donatori del Sangue i prodotti che ha ricevuto in donazione in questo periodo. Ci saranno prodotti di diverso tipo casalinghi, abbigliamento, giocattoli, oggetti in decorativi e tanto altro.

“Lo Sbaracco – dichiara Marilena Borghi, presidente della Saronno Point ODV – è una iniziativa di successo perché piace l’idea di aiutare la nostra associazione in modo diverso. Inoltre, questo tipo di attività sono sempre molto positive per noi perché ci permettono di raccontare alle persone cosa facciamo e questo aiuta la diffusione dei servizi dell’Associazione”.

(Foto d’archivio)

