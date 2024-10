iltra2

TRADATE – Rimane in gravi condizioni, ma non critiche, il ciclista 57enne investito nella serata di martedì in via Publio Virgilio Marone, alla periferia sud di Abbiate Guazzone. L’uomo, residente nella vicina Carbonate, è stato travolto da un’automobile.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Saronno, che indagano sull’accaduto, l’incidente è avvenuto quando un’utilitaria, guidata da un uomo di origini marocchine, residente anch’egli nella provincia di Como, lo ha investito. L’automobilista, però, non si è fermato per prestare soccorso al ciclista ferito, aggravando così la sua posizione legale.

Grazie ai rilievi effettuati dai militari dell’Arma, l’automobilista è stato identificato e denunciato per lesioni aggravate e omissione di soccorso, tra le altre accuse. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

18102024