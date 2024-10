iltra2

BUSTO ARSIZIO – Alle 17.50 di oggi i vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura in autostrada A8 tra gli svincoli di Gallarate e Busto Arsizio in direzione di Milano. I soccorritori hanno estratto il conducente dai veicolo ed hanno messo in sicurezza la zona.

Ovviamente l’accaduto ha causato code e rallentamenti. La polizia stradale, accorsa, ha eseguito i rilievi del sinistro e sono in corso approfondimenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. Da quantificare i danni materiali, comunque ingenti: il veicolo è stato infine rimosso con il carro attrezzi.

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco oggi sull’autostrada A8 per il veicolo che si è ribaltato)

18102024