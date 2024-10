Cronaca

COGLIATE – A meno di 24 ore della tragedia arriva la prima ricostruzione di quanto avvenuto nel bar di viale Giovanni Cermenate dove è stato ucciso Eros Di Ronza, 37 anni, giovane originario di Cogliate che solo recentemente si era trasferito a Milano.

Secondo quanto ricostruito da Adnkronos Eros sarebbe giunto al locale insieme a un complice a bordo di un motorino rubato. Si sarebbe introdotto nell’esercizio pubblico forzando la serranda. Una volta entrati, è scattato l’allarme, che ha allertato il proprietario dell’esercizio, un cittadino di nazionalità cinese, che è subito sceso in strada con i familiari. Ne è nato un violento confronto tra il proprietario del bar e i due uomini. Il conflitto è iniziato all’interno del locale ed è poi proseguito all’esterno, dove il 37enne sarebbe stato colpito con un’arma da taglio, verosimilmente delle forbici. Il complice, nel frattempo, è riuscito a fuggire, ma le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo. E’ indagato per furto.

Le indagini insomma proseguono per chiarire tutti i contorni della vicenda. Al momento il proprietario del bar e il nipote sono stati fermato per omicidio in concorso ma non hanno ancora risposto alle domande dei carabinieri.

