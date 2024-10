Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Prosegue la stagione del vivaio targato Varesina calcio.

Under 19 Nazionale

Grandissima vittoria della Under 19 (foto) che espugna il campo della Pro Sesto capolista, prima della gara con 4 vittorie su 4. Un gol per tempo con protagonisti i soliti noti. Gondor e Colombo danno la vittoria ai ragazzi di mister Moretti.

Under 17 Varesina Élite

La squadra di mister Mezzotero sul campo della Rhodense non va oltre lo 0-0. Una gara che nonostante i tentativi i nostri ragazzi non sono riusciti a sbloccare. Resta l’imbattibilità in campionato.

Under 16 Varesina Élite

Sul campo del Canegrate finisce 6-0 per i ragazzi di mister Arban, che dominano dall’inizio alla fine e conquistano tre punti importanti che proiettano la squadra al secondo posto. Doppietta di Rottini, gol di Crema, Consoli, Bubba e Mistretta.

Under 16 Accademia Élite

Vittoria importantissima per i ragazzi di mister Di Bari che conquistano 3 punti sul campo del Mazzo. Due gol per tempo con le reti dei due difensori Galli e Tassani nel primo tempo e di Bordoni e Brizzi nella ripresa. Finisce 4-0.

Under 15 Varesina Élite

I gol di Bof e Ostuni piegano l’Aldini e la squadra di mister Pesavento torna a vincere e torna in testa in un campionato equilibratissimo. 12 punti insieme a Seguro e Accademia Inter e squadra ancora imbattuta.

Under 15 Accademia Élite

Mattinata storta per i ragazzi di mister Colombo che partono male contro l’Accademia Pavese e non riescono più a rimontare. Finisce 5-3 per i nostri avversari. Non bastano le reti di Cittadino nel primo tempo e la doppietta di Vizza nel finale di gara.

Under 14 Varesina Regionale

La squadra di mister Simionato fa 6 su 6 in campionato col 3-0 alla Gerenzanese. Una vittoria frutto dell’autorete ospite nel primo tempo, mentre nella ripresa trovano il gol Gucciardo e Folino. Splendida amichevole domenicale sul campo del Padova. Finisce 1-1 col gol di Preleci.

Under 14 Accademia Regionale

Bella vittoria per i ragazzi di mister Bulgheroni che piegano 2-1 la Rhodense. Decisiva la doppietta di Tarantino che apre e chiude i conti vanificando il pareggio degli orange. Tre punti importanti per la classifica.

Under 14 Accademia

Altra bella vittoria per i ragazzi di mister Pascale che vincono 3-0 sul Morazzone. La doppietta di Paganotto e il gol di Gjeloshi indirizzano la sfida che fa salire la squadra al secondo posto in classifica.

