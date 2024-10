Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Roberto Barin uno dei volti del Repair Cafè di Saronno in merito ad una ricorrenza odierna.

La ricorrenza di questo 19 Ottobre ricorda i 15 anni da quando il primo Repair Cafè al mondo è stato tenuto dalla giornalista olandese Martine Postma.

Il primo evento di riparazione ha scatenato un movimento globale in cui le comunità stanno (letteralmente) prendendo in mano la situazione per respingere la nostra economia usa e getta.

Ora stiamo raccontando la storia dell’ascesa della riparazione della comunità: oltre 200.000 tentativi di riparazione in 31 paesi in 12 anni!

Accanto a questo, dobbiamo anche raccontare la storia di un’opportunità sprecata. Solo una piccola parte delle Piattaforme Ecologiche per la raccolta dei rifiuti garantisce, come percorso alternativo allo smatimento, la possibilità di riutilizzare e riparare i propri oggetti, non più utili o danneggiati.

Eppure dovrebbe essere uno degli obiettivi del Governo e del PNRR, ossia garantire che più prodotti siano mantenuti in uso – obiettivi supportati dall’85% delle persone.

Da ciò, l’importanza della riparazione proposta “dal basso”, dalla comunità, che sta colmando una vera lacuna e sta fornendo alle persone l’opportunità di dare alle loro cose una seconda vita.

In questo Ottobre celebriamo i brillanti Repair Cafè, che stanno aiutando le persone in tutto il mondo a dare una seconda vita ai loro oggetti

Il giorno della riparazione è sabato 19 ottobre 2024: unisciti a noi per celebrare la riparazione. Il prossimo appuntamento è previsto sabato 2 Novembre, ore 14:30 – 18:30, presso l’Associazione Il Tassello, Via Don Luigi Monza 13A.