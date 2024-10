ilSaronnese

GERENZANO – Il Parco degli aironi di Gerenzano organizza un corso di apicoltura rivolto a tutti gli appassionati di api e apicoltura, con l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e pratiche su questo affascinante mondo. Il corso sarà tenuto da Francesco Vacirca, dottore zoonomo e apicoltore, e da Alessia Casati, medico veterinario ed apicoltrice.

Programma del corso:

Prima lezione: martedì 22 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30 Argomenti: razze di api, compiti e sviluppo di regina, operaie e fuchi; struttura dell’alveare, celle reali e fisiologia della riproduzione; linguaggio delle api (danza); cenni sulla sciamatura naturale.

Seconda lezione: martedì 19 novembre, dalle 20.30 alle 22.30 Argomenti: prodotti dell’alveare come miele, polline, propoli e pappa reale; cenni sulla smielatura, tipi di miele, difetti e proprietà del miele.

Terza lezione: martedì 17 dicembre, dalle 20.30 alle 22.30 Argomento: attrezzature apistiche.

Quarta lezione: martedì 21 gennaio 2025, dalle 20.30 alle 22.30 Argomenti: buone pratiche apistiche, installazione di un apiario (scelta del luogo), visita agli alveari, riunione delle famiglie e sciamatura artificiale.

Quinta lezione: martedì 25 febbraio 2025, dalle 20.30 alle 22.30 Argomento: malattie delle api (prima parte).

Sesta lezione: martedì 18 marzo 2025, dalle 20.30 alle 22.30 Argomento: malattie delle api (seconda parte).

Settima lezione: aprile 2025 (data da concordare durante il corso) Argomento: esercitazione pratica in apiario.



Dettagli del corso: Le lezioni si svolgeranno presso il Parco degli aironi di Gerenzano, situato in via Inglesina 51. La quota di partecipazione è di 140 euro. Per informazioni è possibile contattare Francesco Vacirca al numero 3490838252. Le iscrizioni possono essere effettuate presso l’infopoint del Parco degli aironi oppure via e-mail a: [email protected].

