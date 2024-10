news

FreeDum Fighters è una meme coin che, come altre cripto, è ispirata alla politica e ha attirato in poco tempo investitori desiderosi di diversificare il proprio wallet.

Alla base del progetto c’è il token DUM, e può operare su diverse blockchain, e tra le principali vanta Solana, Ethereum, BASE e Binance Smart Chain.

Essendo una meme coin “PolitiFi” permette agli investitori di guadagnare attraverso un meccanismo di partecipazione e voto: in base ai candidati sostenuti tramite la piattaforma si ricevono ricompense.

Tra l’altro chi possiede il token DUM può anche partecipare a un vero e proprio dibattito politico, e ciò sottolinea l’importanza per il progetto di lasciare spazio alla socialità e al confronto tra investitori.

Tra l’altro FreeDum Fighters in questo modo accresce anche la community, orientandosi a essa senza commissioni elevate o blacklist nello smart contract; infatti prima di essere abilitato al trading il progetto è stato posto a strette verifiche manuali che non hanno evidenziato rischi significativi per la sicurezza.

Come funziona FreeDum Fighters

FreeDum Fighters è un progetto pensato per gli utenti che desiderano investire in meme coin divertenti a tema politico nel vasto mercato cripto. Le sue caratteristiche principali possono essere descritte così:

Un meccanismo Vote to Stake: la meme coin ha un sistema di Stake and Vote, dove i possessori di DUM possono mettere in staking i loro token per sostenere candidati specifici. Ciò non solo favorisce ricompense ad alto rendimento, perché tutto dipende dal successo dei singoli candidati politici, ma permette anche un maggior coinvolgimento, in quanto la piattaforma favorisce l’interattività tra utenti.

1. Un supporto multichain: il token DUM è disponibile per l’uso su diverse blockchain, tra cui Solana, Ethereum, Binance Smart Chain e BASE. Perciò gli utenti godono di una certa flessibilità nella scelta di reti che possono essere migliori per le loro esigenze.

2. Un coinvolgimento attivo della community: FreeDum Fighters incoraggia anche il dibattito online tra i possessori di DUM. Si crea così sulla piattaforma un clima di confronto politico che rende il progetto più coinvolgente rispetto ad altre meme coin basate sul solo umorismo. Partecipando al dibattito gli utenti possono parlare dei candidati o esporre le loro idee su concetti più generali, aggiungendo quindi anche una dimensione sociale alla meme coin in questione.

3, Sicurezza e audit: la meme coin è stata sottoposta a controlli manuali e l’audit non ha rivelato minacce, sia in termini di creazione di blacklist, sia considerando le commissioni di vendita o eventuali plagi, che potrebbero portare a una svalutazione del token. Anche il trading è stato abilitato senza restrizioni, offrendo piena solidità agli investitori.

4. Prevendita e tokenomica: FreeDum Fighters è stato lanciato da pochi giorni ed è in fase di prevendita, perciò gli utenti possono acquistare il token DUM a un prezzo vantaggioso prima della quotazione su un mercato più ampio. La prevendita ha già superato i $100.000 in poche ore e il token DUM è offerto a un prezzo molto vantaggioso di $0,00005 ciascuno. Durante questa fase l’investimento potrebbe risultare fondamentale per avere poi ritorni significativi; per il momento non ci sono dettagli specifici sulla tokenomica, che verranno però ampliati a breve. La fornitura totale dei token in prevendita è di 108,000,000,000.

Conclusioni

FreeDum Fighters è una meme coin che unisce il classico divertimento per i meme, in questo caso facendo satira sulle recenti elezioni politiche americane, con un meccanismo interessante di Vote to Stake.

In sostanza gli investitori in DUM possono guadagnare attraverso i voti dati ai candidati, e ciò risulta vantaggioso perché possono ottenere anche ricompense sostanziose in base al successo dei singoli candidati.

In più, FreeDum Fighters sembra promettere una partecipazione attiva della community al progetto, offrendo agli utenti la possibilità di dibattere sulle ultime questioni politiche, rendendo il tutto più coinvolgente.

