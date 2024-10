Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Oggi alle 15.30 allo stadio di corso della Vittorio l’anticipo della 7′ giornata di Eccellenza, Caronnese-Lentatese. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro, a seguire le interviste del post partita.

Arbitro designato per il match è Umberto La Rocca di Milano, che sarà assistito da Mouhamadou Mansor Sall di Bergamo e da Mauro Merlini di Milano. Incontro che vede dunque i caronnesi affrontate la compagine brianzola, che è neopromossa in categoria e che in questi giorni si è rinforzata con l’arrivo di un ex Saronno, il centrocampista Siviero.

Oggi si giocano anche altri anticipi: Vergiatese-Solbiatese, Meda-Cinisello e Sedriano-Mariano.

Classifica

Solbiatese 16 punti, Mariano 14, Ardor Lazzate 13, Sestese 10, Meda, Ispra, Caronnese, Pavia, Lentatese, Fbc Saronno 9, Rhodense e Sedriano 8, Casteggio 7, Cinisello 4, Legnano 2, Base 96 Seveso 1, Robbio Libertas 9.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti