SESTO SAN GIOVANNI – Oggi il big match, anticipo della nona giornata di serie D, fra Pro Sesto e Varesina. La formazione di Venegono Superiore va in cerca di un risultato positivo sul campo della blasonata avversaria, per ritornare ai vertici della graduatoria. Si gioca allo stadio Brera di via 20 settembre dalle 15.

Arbitro designato per l’incontro è Deborah Bianchi di Prato, assistenti Emanuele Petrakis di Siena e Fabrizio Perri di Lamezia Terme. E’ uno dei moltissimi anticipi della giornata odierna, con inizio sempre alle 15 si giocano pure Desenzano-Fanfulla, Casatese-Magenta, Ciliverghe-Pro Palazzolo, Club Milano-Breno ed Ospitaletto-Chievo Verona.

Classifica: Desenzano 18 punti, Ospitaletto, Varesina, Sant’Angelo 17, Pro Sesto, Pro Palazzolo e Breno 14, Castellanzese 13, Casatese 12, Ciliverghe. Crema, Folgore Caratese 10, Nuova Sondrio, Club Milano, Vigasio e Magenta 8, Sangiuliano City 7, Chievo Verona e Fanfulla 6, Arconatese 1.

(foto Varesina/Enrico Scaringi: la Varesina in campo)

