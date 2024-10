Eventi

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA -L’Enpa Varese Valle Olona, sede di Saronno, organizza un corso intitolato “Canili e gattili: aspetti burocratici e gestionali”. L’evento avrà luogo il 21 ottobre nella biblioteca civica di Caronno Pertusella, in via Caposile 77, dalle 20:30 alle 23. Il corso sarà tenuto da Umberto Coerezza, veterinario del distretto veterinario Varese Sud, con la partecipazione di Alice Politi del distretto veterinario Como Sud.

L’incontro tratterà gli aspetti burocratici e gestionali relativi alla gestione di canili e gattili, offrendo una panoramica utile per chi è coinvolto in questo settore.

Per partecipare, è necessario iscriversi via email all’indirizzo [email protected]. L’ingresso è libero e l’iniziativa gode del patrocinio del comune di Caronno Pertusella.

“Il corso è stato organizzato dalla nostra sezione – dicono gli organizzatori di Enpa – in collaborazione con Ats Insubria e il comune di Caronno Pertusella vi racconteremo come si svolge la giornata nei rifugi, dalla gestione moderna degli ospiti alle modalità di pulizia degli ambienti, permessi autorizzazione, presidi sanitari e come il Novell volontario può affrontare lo nuovo approccio al volontariato nel canile/gattile dinamico, descrizione di struttura sanitaria, convenzionata, rifugio, oasi. Ampio dibattito coi veterinario Ats che terranno il corso. Verrà rilasciato attestato di partecipazione”.

(foto archivio)

