Cronaca

SARONNO – Doppio intervento delle ambulanza nelle scorse ore in zona della stazione ferroviaria di Saronno centro. Alle 23.45 della scorsa notte in via Genova è stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà: è accorsa l’ambulanza della Croce rossa cittadina, al paziente è stato diagnosticato un forte stato di intossicazione etilica, aveva insomma bevuto decisamente troppo.

Alle 20.30 invece direttamente in stazione, piazza Cadorna, si è registrato un malore: l’autolettiga della Croce rossa saronnese ha soccorso un uomo, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti, si è anzi ripreso e non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

(foto archivio: intervento di una ambulanza alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna)

19102024