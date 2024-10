Comasco

LOMAZZO – Lomazzo rientra nel quadro della preoccupante situazione dell’incidentalità stradale che ha colpito la provincia di Como nel 2023, come uno dei luoghi dove se ne sono verificati di più. I dati diffusi da Aci evidenziano un aumento degli incidenti rispetto all’anno precedente, con Como che ha registrato complessivamente 1.389 incidenti, causando 1.818 feriti e 20 decessi (Cantù, Mariano e Lomazzo sono i luoghi col maggior numero di morti). La provincia si colloca tra le più critiche della Lombardia, con un tasso di mortalità del 14,4 per mille incidenti, vicino alla media regionale di 12,92.

Lomazzo: incidentalità e rischio sulle strade provinciali

Lomazzo, come altre località della provincia, risente della pericolosità delle arterie extraurbane e delle strade provinciali, dove si concentra una maggiore gravità degli incidenti. Pur non avendo i numeri delle grandi città come Como e Cantù, i sinistri che si verificano in questa zona mettono in evidenza il rischio legato alla circolazione su queste strade, spesso caratterizzate da un traffico intenso e velocità elevate. Le strade provinciali, infatti, rappresentano un punto critico, con una maggiore incidenza di incidenti gravi rispetto alle vie urbane.

Incidenti e condizioni atmosferiche: una sfida per la sicurezza stradale

Anche a Lomazzo, come nel resto della provincia di Como, le condizioni meteo avverse giocano un ruolo importante nell’incremento degli incidenti. Pioggia e vento forte hanno contribuito a un aumento dei sinistri, specialmente nei mesi autunnali, quando il rischio di incidenti stradali aumenta in modo significativo. L’analisi dei dati provinciali mostra che ottobre è stato un mese particolarmente critico, con numerosi feriti a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Prevenzione e sicurezza: una necessità per il territorio

I numeri legati agli incidenti stradali a Lomazzo e nella provincia di Como sottolineano la necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza sulle strade. Campagne di sensibilizzazione, una manutenzione adeguata delle infrastrutture stradali e un controllo più rigido del rispetto delle norme di sicurezza sono solo alcune delle misure che potrebbero contribuire a ridurre l’incidentalità, garantendo una maggiore protezione per tutti gli utenti della strada.

19102024