Cronaca

CASTIGLIONE OLONA – Emetteva gli scontrini ma non li trasmetteva all’agenzia delle entrate nascondendo così al Fisco 85.400. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di contrasto delle più diffuse forme di evasione fiscale ed economia sommersa che mira alla riduzione illegale dei costi d’impresa (fiscali, organizzativi e del lavoro).

L’azione ispettiva svolta nel penultimo trimestre realizzate dai Finanzieri del Gruppo Varese ha riguardato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi che hanno innovato le regole di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

L’attività di analisi ha permesso di scoprire, in particolare, gli incassi che un ristoratore a Castiglione Olona che era riuscito ad occultare attraverso il proprio registratore telematico da inizio anno 246 transazioni che non sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate. In parole povere: gli scontrini fiscali venivano regolarmente emessi e consegnati al cliente, ma la mera emissione non serviva a nulla senza la trasmissione, visto che l’Agenzia delle Entrate non riceveva alcuna comunicazione circa gli incassi.

Alle violazioni constatate consegue l’applicazione di una sanzione tributaria per ogni trasmissione omessa, nonché la sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale per un periodo da 1 a 6 mesi, a cura dell’agenzia delle entrate.

Nel corso del controllo sono state inoltre riscontrate violazioni in materia di lavoro, con applicazione di sanzioni pecuniarie da 6 a 10 mila euro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti