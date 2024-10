Città

SARONNO – Torna come ogni anno, domenica 20 ottobre, l’iniziativa “Puliamo il mondo”, proposta dai volontari di Ambiente Saronno e il circolo Legambiente cittadino. Le associazioni invitano la cittadinanza a partecipare all’attività di pulizia della città, proposta appunto ogni anno.

L’appuntamento per coloro che desiderano partecipare, sarà nel quartiere Matteotti alle 11 all’incrocio tra via Minzoni e via Amendola.

L’associazione fornirà tutto il materiale necessario, ma fa anche sapere che se qualcuno riuscisse a portare la propria attrezzatura personale, sarebbe cosa gradita.

L’evento si è già svolto molte volte negli anni scorsi, anzi è ormai una iniziativa classica che solitamente richiama molti partecipanti, obiettivo quello di fare sensibilizzazione e contribuire a rendere Saronno più pulita, soprattutto i luoghi particolarmente presi di mira dagli “sporcaccioni”.

