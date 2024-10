Cronaca

SARONNO – “Meno male che un’insegnate ha chiamato le forze dell’ordine era la seconda mattina che un ragazzo veniva preso di mira, speriamo sia finita”. E’ il commento di uno degli studenti che ha assistito alla violenta lite che giovedì mattina è avvenuto in via Carso prima dell’inizio della scuola.

Secondo una prima ricostruzione dei ragazzi all’origine della discussione ci sarebbe il tentativo di derubare un ragazzo di soldi delle prevendite degli ingressi ad una discoteca. “C’erano già stati alcuni momenti di tensione nella giornata di mercoledì uno studente che è stato preso di mira proprio per i soldi che aveva raccolto. Erano poche decine di euro ma la situazione si è aggravata il giorno successivo”.

Giovedì mattina è arrivata la chiamata alla polizia locale e ai carabinieri per una lite tra una dozzina di ragazzi in via Carso nel cuore del quartiere scolastico intorno alle 7:50. Tutto si è risolto con un ragazzo contuso medicato all’interno del suo istituto scolastico. “Speriamo che sia bastato l’arrivo dei carabinieri e che simili episodi non succedano più”.

