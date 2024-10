Cronaca

VENEGONO INFERIORE – I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti verso le 21 di sabato sera a Venegono inferiore per un incidente tra tre autovetture, ingentissimi i danni materiali ma le persone a bordo dei veicoli ne sono uscite senza gravi conseguenze, tanto che non è stato necessario il loro trasporto in ospedale.

Sul luogo del sinistro, in via Fratelli Kennedy (tratto locale dell’ex statale Varesina) sono accorse anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza; un ventenne è stato visitato e gli è stata prestata assistenza medica. I militari dell’Arma hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro e sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti ed appurare le eventuali responsabilità.

Per effetto dell’accaduto, da parte delle forze dell’ordine sono state disposte deviazioni del traffico in arrivo fino a quanto i mezzi incidentati non sono stati rimossi con i carro attrezzi.

(foto: alcune immagini del sinistro)

19102024