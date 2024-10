news

Nell’ultimo mese, Shiba Inu ha registrato un aumento notevole, pari al 40%, attirando l’attenzione degli investitori e dei trader. Questo slancio è stato alimentato dalla recente partnership con Mass Finance, un’innovativa piattaforma AI che offre soluzioni legali e fiscali.

Questo accordo non solo ha reso Shiba Inu più competitivo nel panorama delle criptovalute, ma ha anche coinciso con un aumento del 4% nel valore del token nelle ultime 24 ore. Il revival del mercato crypto, unito a un tasso di burning dei token in crescita, ha ulteriormente spinto i prezzi verso l’alto.

In un contesto di rinnovato interesse per le meme coin, anche Flockerz ha iniziato a farsi notare, raccogliendo oltre 700.000 dollari nella sua fase di prevendita. Grazie alle dinamiche in atto, il futuro di Shiba Inu e di altre meme coin sembra promettente, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

Le partnership di Shiba Inu spingono in alto il suo valore

Le recenti partnership di Shiba Inu hanno creato un clima di ottimismo nel mercato delle criptovalute, contribuendo a un notevole aumento del suo valore. In particolare, la collaborazione con Mass Finance ha rappresentato un passo avanti importante per il progetto.

Mass Finance, un’innovativa piattaforma alimentata dall’intelligenza artificiale, si propone di semplificare la creazione e la crescita delle attività, offrendo strumenti legali, fiscali e bancari in un’unica piattaforma. Questa alleanza non solo mira a potenziare l’ecosistema di Shiba Inu, ma è anche supportata da nomi importanti come Stripe, che ha collaborato con Mass Finance per gestire i servizi di trasmissione di denaro e la gestione dei conti.

Inoltre, Shiba Inu ha stretto un’altra partnership con Zama, un’azienda di crittografia open-source, per migliorare le funzionalità di Shibarium, la soluzione di blockchain layer-2 del progetto. Questo accordo include l’uso della tecnologia Fully Homomorphic Encryption (FHE), che consente transazioni sicure mantenendo riservate le informazioni sensibili.

Queste iniziative hanno coinciso con un aumento del 4% nel prezzo di SHIB nelle ultime 24 ore, che ora si attesta intorno a $0,00001908. L’aumento non è solo attribuibile alle nuove collaborazioni; anche fattori come il revival del mercato delle criptovalute e l’aumento del tasso di burning dei token hanno giocato un ruolo chiave.

Attualmente, Shiba Inu ha una capitalizzazione di mercato superiore ai $10,6 miliardi, il che la consolida nella posizione di seconda meme coin più grande al mondo dopo Dogecoin. Grazie al crescente interesse verso le meme coin, Shiba Inu continua a dimostrare il suo potenziale come uno dei protagonisti nel panorama delle criptovalute.

Previsioni Shiba Inu: dove può arrivare il token questa settimana?

Le previsioni per Shiba Inu (SHIB) per questa settimana mostrano segnali di ottimismo. Attualmente, SHIB è in una fase di uptrend, con gli investitori che spingono il prezzo verso resistenze chiave.

Il livello di supporto principale è fissato a $0,000014, mentre il target attuale dei trader è la resistenza a $0,000020. Nonostante la precedente pressione al ribasso, una nuova spinta verso questa resistenza potrebbe indicare una tendenza rialzista.

Inoltre, l’indicatore RSI giornaliero mostra una continua forza, rimanendo sopra i 50 punti, segnalando che gli investitori potrebbero mantenere il controllo. Dal momento che il prezzo ha registrato minimi crescenti da metà settembre, la possibilità di raggiungere la resistenza a $0,000020 è realistica.

Se gli investitori riusciranno a superare questo livello, potrebbero aprirsi nuove opportunità di guadagno. Nel frattempo, i trader stanno tenendo d’occhio anche questa nuova meme coin, per sfruttare il momento rialzista del mercato.

Che cos’è Flockerz: la meme coin che ha superato i $700.000 in prevendita

Flockerz ($FLOCK) è una nuova meme coin che ha già raccolto oltre 700.000 dollari nella sua prevendita, avvicinandosi a grandi passi verso il traguardo del milione. La sua missione è quella di restituire il potere alla community crypto attraverso un innovativo meccanismo noto come vote-to-earn (V2E), che consente agli investitori di guadagnare ricompense sotto forma di $FLOCK per ogni decisione chiave presa riguardo il progetto.

Attualmente, gli investitori possono partecipare alla prevendita acquistando il token a soli 0,005793 dollari, con la possibilità di beneficiare di un APY eccezionale superiore al 2.300% tramite lo staking.

Questo approccio mira a garantire che le decisioni siano prese in maniera collettiva, diminuendo i rischi associati a progetti centralizzati e poco trasparenti. Grazie al crescente interesse verso la prevendita di Flockerz, gli investitori stanno comprendendo rapidamente il potenziale di questa community focalizzata e decentralizzata. Per ulteriori informazioni, è possibile seguire le pagine social X e Telegram di Flockerz.